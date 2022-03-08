Twitter çöktü mü, ne oldu 8 Mart 2022? Twitter'a neden erişilemiyor, ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler sosyal medya platformu Twitter, bir süredir kullanıcılarının sorun yaşamasına neden oluyor. Bununla birlikte cevap arayan kullanıcılar da "Twitter çöktü mü, ne oldu 8 Mart 2022? " sorularını araştırıyor. Konuyla ilgili Twitter tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Peki Twitter'a neden erişilemiyor, ne zaman düzelecek? İşte o soruların cevapları...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU 8 MART 2022?

Popüle sosyal medya platformu Twitter'a son birkaç saattir giriş yapmak isteyen kullancılar görüntülemek istedikleri tweetlerde erişim sorunuyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin birçok kişi tarafından yaşandığının kanıtlanmasıyla vatandaşlar Twitter'ın çöktüğü yorumlarını yapmaya başladı.

TWİTTER'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'da şu anda tweetleri açmak isteyen kullanıcılar hatayla karşılaşıyor ve tweetlere erişemiyor. Eski tweetlere tıklandığında ise altında yer alan yanıtlar açılmıyor. Kullanıcıların bu hataları hem mobil uygulamada hem de Twitter'ın web sitesinde yaşadığı belirtilirken uygulama geliştiricileri tarafından henüz bir açıklama yapılmaması erişim hatasının neyden kaynaklandığını anlaşılamamasına neden oluyor.

Öte yandan bu hatanın bir süredir devam ettiği öğrenilirken ne kadar daha süreceğiyle ilgili ise net bir bilgi yok. Daha önce de bu tarz durumların sık sık yaşandığı Twitter'da kısa süre içerisinde bir bakım yapılması ve sitenin eski haline dönmesi bekleniyor.