Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle ana sayfada tweet akışı yenilenmezken kullanıcılar profiline girmekte zorluk yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü son dakika 28 Mart 2022 Pazartesi ? Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 28 MART 2022 PAZARTESİ ? TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a 28 Mart 2022 Pazartesi gününde erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle kullanıcılar yeni paylaşımları göremezken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı beliriyor. Sorunun küresel kaynaklı olduğu ve Twitter'ın bu sebeple açılmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz zamanlarda da Twitter'da bu tarz erişim sorunları yaşanmıştı. Söz konusu sorunun gün içinde veyahut kısa bir süre içinde çözülmesi bekleniyor.