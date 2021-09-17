Twitter bir beğeni her zaman tüm hisleri karşılamadığı için emoji ile tepki verme özelliğini getirmişti. Akşam saatlerinde emoji ile tepki verme özelliğini göremeyen Twitter kullanıcıları konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Twitter emoji ile tepki verme özelliğini kaldırdı mı? | Twitter emoji ile tepki verme özelliğini neden kaldırdı? İşte ayrıntılar...

TWİTTER EMOJİ İLE TEPKİ VERME ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI MI?

Twitter, "emoji ile tepki verme" özelliğini kaldırdı.

TWİTTER EMOJİ İLE TEPKİ VERME ÖZELLİĞİNİ NEDEN KALDIRDI?

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ama Twitter'dan söz konusu özelliğe ilişkin yapılan açıklamada tweetlere emojilerle tepki verme özelliği "Twitter Reactions"ın sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneneceği belirtilmişti.

TWİTTER REACTİONS ÖZELLİĞİ NEDİR?

Twitter, 9 Eylül'de bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji eklediğini açıklamıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Tepkiler ayrıca, bir tweetin yanında (gerçek zamanlı olarak 'beğen' düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Twitter; çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle evrensel olarak tanınan ve insanların tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık. Bunu yapmak için tweetlerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların tweetleri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik.

'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız, her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler, bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar tweetleri hakkında böyle hissederse daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti."

İnsanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunmak için getirilen özellik, aynı zamanda tweetleyenlerin tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyordu. Reactions özeliği, sadece Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter'ın internet sitesinde sınırlı bir süre için kullanılabileceğini açıklamıştı. Twitter, bu testi temel alarak, Reactions özelliğinin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendireceklerini açıklamıştı.

TWITTER NEDİR?

Twitter; Twit diye tabir edilen maksimum 280 karakter uzunluğunda mesajlar gönderilip, alınabilen bir internet sitesidir. Twit atmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey, Twitter adresine giderek kaydol kısmından hesap açmaktır. Size ait bir kullanıcı adı ve şifre belirledikten sonra, isteğinize göre bir fotoğraf yükleyerek Twitter’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Twitter’a ilk kez kaydolmuşsanız, twitlerini okuyacağınız insanları ve kurumları takip etmelisiniz, bunun için “kimi takip etmeli” kısmına girebilir, burada Twitter, kullandığınız E-posta veya size ait bir Facebook hesabı ile ilgili bilgileri girip burada arkadaşınız olan kişileri bulabilirsiniz. Belirli bir profili aramak isterseniz arama kutusundan aramak istediğiniz herhangi bir şeyi yazıp bulabilirsiniz. Twitter da birisini veya bir kurumu takip etmeniz için o şahsı gerçek hayatta tanımanız veya kurumla herhangi bir bağlantınızın olması gerekmez. Ayrıca Twitter’da birçok takipçisi olan profiller gerçek bir kişiye veya kuruma bile ait olmayabilir. Her ne olursa olsun bu ve benzeri profillerden haber almak, attıkları twitleri görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken “takip et” butonunu kullanmak olmalıdır. Twitter’da takip ettiğiniz bir kişi herhangi bir twit attığında siz bu twiti kendi sayfanızda okuyabilirsiniz.

Twit atarken herhangi kelime başına “#” sembolü koyarsanız, yazılan kelime bu kelimeyi içeren diğer atılan twitlerle birlikte gruplanmaktadır. Bunun anlamı herhangi bir konu hakkında Twitter da ne düşünüldüğünü öğrenmek isterseniz, o konunun(kelimenin) başına “#” sembolü koyup bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter’da bir kişinin kullanıcı adının önünde “@” yer alırsa, atılan twit “@” sembolü önünde olan kullanıcı tarafından görülür. Yani attığınız bir twitin özel olarak birine yazıyor ve bundan sizi takip eden kişilerinden haberi olmasını istiyorsanız bu sembolü kullanabilirsiniz.

Twitter’da özel mesajı sadece sizi takip eden kullanıcılara-profillere gönderebilir, diğer profillere özel mesaj gönderemezsiniz.

Retweet beğendiğiniz bir twiti kendi sayfanızda yani sizi takip eden kişilerle paylaşma imkanı kılar.