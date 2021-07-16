Twitter fleets nedir? Fleet atmak ne demek? Twitter fleet ne zaman kaldırılacak?

Twitter, Kasım 2020'de Fleetsi tanıttı. Bu özellik, Twitter kullanıcılarının anlık tam ekran fotoğrafları, videolar, atılan tweetlere tepki verme veya 24 saat sonra kaybolan düz metinler yayınlamasına olanak sağlıyordu. Twitter Fleets, Snapchat, İnstagram ve Facebook kullanıcıları için sunulan "Hikaye" uygulamasını sunmasından yıllar sonra Twitter'a geldi.

Fleets’in amacı, daha fazla kullanıcının Twitter’da içerik yayınlamasını sağlamaktı ancak, şirket yeni kullanıcıları içerik yayınlamaya teşvik etmek yerine, Fleets’in sadece Twitter’ın mevcut ileri düzey kullanıcıları tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Şirket, “Fleetsler çoğunlukla kendi Tweetlerini güçlendirmek ve doğrudan başkalarıyla konuşmak için Tweet atan kişiler tarafından kullanılıyor” dedi. ″İnsanları Twitter’a katılmaktan alıkoyan şeyleri ele almanın daha fazla yolunu keşfedeceğiz.” diye ekledi.

TWİTTER FLEETS NEDİR? FLEET ATMAK NE DEMEK?

Twitter Fleets aslına bakıldığında Snapchat ve İnstagram uygulamalarında sıkça kullandığımız "Hikaye" özelliğidir. Diğer uygulamalarda olan bu anlık fotoğraflaşma, yazışma ve video galerisi paylaşma seçeneğini Twitter da geçtiğimiz Kasım kullanıcısına sunmuştu. Fakat istediği dönütü sağlayamadı. Şirket, bu özelliği yeni kullanıcıları içerik yayınlamaya teşvik etme amacıyla faaliyete geçirmişti ancak, fleets genel olarak eski ve tanınmış kullanıcılar tarafından daha çok kullanıldı.

Fleet atmak tıpkı günlük hayatta diğer sosyal medya mecralarında kullandığımız hikaye özelliğiyle aynıdır. Dolayısıyla "Fleet atmak" demek, anlık hikaye, yazı, video paylaşabilmek demektir.

TWİTTER FLEET NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Twitter, Fleet seçeneğinden istediği dönütü alamadığını bildirerek, 3 Ağustos 2021 tarihinde özelliğin kaldırılacağını duyurdu.

Yine de, küresel olarak herkese sunulan bu özelliğin getirilmesinden 8 ay sonra kaldırılması Twitter kullanıcılarını şaşırttı.