Twitter güvenlik tedbirleri amacıyla başına ünlü "hacker"ı getirdi!

Twitter Google ve Pentagon’a da çalışmış olan ünlü hacker’ı işe aldı. Twitter’ın güvenliğinden sorumlu biriminin başına getirilen, Peiter Zatko ,doğrudan Twitter CEO’su Dorsey’e rapor verecek.

TWİTTER'IN GÜVENLİĞİ ARTIK MUDGE'YE EMANET

Peiter Zatko, yaptığı röportajda veri güvenliği, site güvenliği, fiziksel güvenlik ve platform bütünlüğü konularında çalışmalar yapacağını ifade etti. Zatko, bundan önce elektronik ödeme hizmeti veren Stripe firmasında güvenlikten sorumluydu. Twitter'dan önce de Google’da farklı projelerin başındaydı ve Pentagon gibi kurumlarla görev alıyordu.

Zatko’nun kariyeri, bir yandan hükümete gizli bir işte çalışırken bir yandan da Windows’u güvenliğini artırmaya mecbur bırakmak için kurulan "Cult of the Dead Cow hacer "ekibine üye olmasıyla başladı.

"HOŞGELDİN MUDGE"

Veri güvenliği, fiziksel güvenlik ve platform bütünlüğü konularında çalışmalar yapacağını ifade eden Zatko, “Görünüşe göre sır ifşa oldu. Twitter'daki yönetim ekibine katıldığım için çok heyecanlıyım! Herkese açık sohbete (eşit olarak) hizmet etme misyonuna gerçekten inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım!” dedi.

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey de Zatko’nun yeni göreviyle ilgili olarak, şu tweet’i paylaştı: “Hoşgeldin Mudge!"