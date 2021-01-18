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  3. Twitter hesabında paylaştı! Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı

Twitter hesabında paylaştı! Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-1 yendiği karşılaşma sonrası Twitter hesabında galibiyet paylaşımında bulundu.

Twitter hesabında paylaştı! Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Böylelikle Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-1 yendiği karşılaşma sonrası Twitter hesabında paylaşımda bulunarak Fenerbahçe'yi tebrik etti

32 yaşındaki futbolcunun alıntıladığı tweet kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

Twitter hesabında paylaştı! Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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