Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş devam ederken Ukrayna Büyükelçiliği, yaşanan gelişmeleri Türkiye'deki vatandaşlara duyurmak için çok sayıda paylaşım yaptı. Bu paylaşımlara yanıt veren Emre Akkaya isimli kullanıcı," Ya size nasıl ulaşabilirim dm'den? Açıktan yazamadığım stratejiler var. Bu savaşın seyrini değiştirebilecek güçte ve bunu Zelenski ile orduya iletmelisiniz. Lütfen artık yazın bana. Aramadığım konsolosluk kalmadı" ifadelerini kullandıktan sonra Ukraynalılara droneları kullanarak saldırı yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Akkaya paylaşımında, " Basit dronelere gerekirse el bombası, gerekirse molotof koyup konvoya kamikaze atışı yapabilirsiniz. Şu an marketlerde bunu yapacak yüzlerce drone var" ifadelerini kullanmış, kısa bir süre sonra Akkaya'nın verdiği taktiğin Ukrayna ordusu tarafından kullanılması sosyal medyada çokça konuşuldu. Bunun üzerine Twitter kullanıcısı Emre Akkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

TWİTTER KULLANICISI EMRE AKKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MESLEĞİ NE?

Twitter'da @Akkaya_Emree kullanıcı adını kullanan Emre Akkaya, hesabından yer alan bilgilere göre İstanbul Ataşehir'de yaşamaktadır. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen Emre Akkaya kendisini yazılımcı olarak tanımlamaktadır.

Ukrayna Büyükelçiliğinin Twitter hesabına verdiği cevapta," Basit dronelere gerekirse el bombası, gerekirse molotof koyup konvoya kamikaze atışı yapabilirsiniz. Şu an marketlerde bunu yapacak yüzlerce drone var" önerisinde bulunmuştur.