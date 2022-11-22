Twitter, mavi tık uygulamasının geri adım mı atıyor?

Twitter, kimlik hırsızlığı korkuları nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıklaması, Twitter'ın uygulamadan vaz mı geçeciği sorularını sordurmaya başladı.

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Twitter, mavi tık uygulamasının geri adım mı atıyor?

Twitter CEO'su Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, mavi doğrulanmış statüsünün yeniden başlatılmasının ertelendiğini duyurdu.

Musk, ücretli mavi onay rozetinin "kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven olana kadar" beklemeye alınacağını bildirdi.

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Twitter mavi tık uygulamasından vaz mı geçiyor?

Musk'ın söz konusu erteleme kararının, markaları ve ünlüleri taklit eden birçok Twitter kullanıcı vakasının yaşanmasının ardından şirket hisse senetlerinin düşmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

KAYNAK: AA

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