Twitter'a ne oldu, çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

Türkiye'de gündemi takip etmek için en önemli sosyal medya platformlarından olan Twitter, aynı zamanda kullanıcıların düşüncelerini belirtebildiği bir platform olarak oldukça popüler bir sosyal medya sitesi haline geldi. Bugün ise Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar bazı erişim problemleriyle karşı karşıya kadlı. bunun üzerine Twitter'a ne oldu, çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter'a neden girilmiyor? soruları gündeme geldi. İşte cevaplar...

TWİTTER'A NE OLDU, ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, paylaşımları göremezken “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Twitter yetkilileri tarafından ise yaşanan problemle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Heniüz Twitter tarafından konuyla ilgili bir açıklamada bulunulmadı. Geçtiğimiz günlerde Rürkiye'de bazı özelliklerin test edileceğini duyuran Twitter, 17 Eylül tarihinde ise bu denemeleri sonlandırdığını açıklamıştı. Türkiye'de oldukça popüler olan bu sitenin kullanıcılarına kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Sorunla ilgili bilgilendirme yapıldığı taktirde haberimiz güncellenecektir.