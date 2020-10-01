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  3. Twitter'a neden girilmiyor? Neden yavaşladı? Çöktü mü?

Twitter'a neden girilmiyor? Neden yavaşladı? Çöktü mü?

Twitter'a neden girilmiyor? Neden yavaşladı? Çöktü mü? soruları Twitter'a erişim sağlanamamasının ardından araştırılıyor. İşte detaylar...

Twitter'a neden girilmiyor? Neden yavaşladı? Çöktü mü?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın erişim sağladığı Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Ana sayfaya giren vatandaşlar paylaşımları görmekte sorun yaşıyorlar. Bu kapsamda Twitter'a neden girilmiyor? Neden yavaşladı?Çöktü mü? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

TWİTTER'A NEDEN GİRİLEMİYOR? ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN YAVAŞLADI?

Çok sayıda Twitter kullanıcısı ana sayfadaki paylaşımları göremiyor. Mobil cihazları ile Twitter'a giriş yapan  kullanıcılar," Tweetler şu anda alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaşıyor.

Bilgisayarları üzerinden giriş yapanlar ise "Bir hata oluştu. Yeniden dene" uyarısı ile karşılaşıyor.

Öte yandan Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bazı kullanıcılar sorunun çözüldüğü belirterek paylaşımlarda bulundu.

Twitter'a neden girilmiyor? Neden yavaşladı? Çöktü mü?

Tayfun Altuntaş
Editör


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