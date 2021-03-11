Twitter'a sesli sohbet özelliği geliyor!

Clubhouse uygulamasının son zamanlarda popüler olmasıyla birlikte sosyal medya şirketleri, benzer uygulamalar üzerinde çalışmaya başladı.

Twitter birkaç haftadır Clubhouse'a oldukça benzeyen "Spaces" isimli sesli sohbet özelliğini test ediyor.

Sesli sohbet özelliği Spaces'in nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı duyuruldu.

AYRICA BAĞIŞ ÖZELLİĞİ DE VAR

Twitter'ın Spaces sürümünde "Bahşiş Kutusu" adını verdikleri gizli özellik de keşfedildi. Bu özellikle Spaces yayıncılara para kazanma imkanı da sağlayacak

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler, istedikleri kişiye para verebilecek.