Twitter'da artık parayı veren düdüğü çalar! "Süper takip" adlı yeni özellik kullanılmaya başladı!

Kullanıcılarına sunduğu özellikler ile çokça beğenilen ve dünya üzerinde gündem oluşturup aynı zamanda da gündemi takip etmeyi sağlayan Twitter'da yeni bir özellik kullanıma sunuldu. "Süper abonelik" adı verilecek yeni özellikle birlikte kullanıcılar içerik oluşturuculara ücret karşılığında abone olacak ve böylelikle sadece abonelere özel olan içeriklere erişim sağlayabilecek.

"IOS KULLANICILARINA SUNULACAK"

Twitter'ın bu özelliği, ilk olarak ABD ile Kanada'da yaşayan ve iOS kullanan kişilere sunulduğunu açıklayarak, ABD'deki belirli bir grup kişinin süper takip edebileceğini belirtti. Öte yandan yapılan açıklamada bu özelliğin önümüzdeki hafta tüm dünyadaki iOS kullanıcıları için erişime sunulacağı da ifade edildi.

ŞUBAT AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Şirket tarafından şubat ayında yayınlanan bu özellik planında, 2023 yılı sonuna kadar en az 7.5 milyar Dolar kazandırabileceği düşünülen "süper takip" özelliğinin günlük aktif kullanıcılara sunulması için bazı tanıtımlarda bulunulmuştu. O özellik ABD tarafından kullanılarak test edilmeye başladı.

ABONELİK FİYATLARI BELİRLENDİ

Twitter'da içerik oluşturucuların, bu özellik aracılığıyla en çok etkileşimde bulunan takipçileri için özel içerikler oluşturarak para kazanmasını sağlayacak bu özelliğin fiyatı şu an için aylık 2,99 ABD Doları, 4,99 ABD Doları veya 9,99 ABD Doları şeklindeki 3 abonelik türü üzerinden yapılacak. Özelliğin Türkiye fiyatlarının ne şekilde olacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

GÜVENLİK MODU DA TEST EDİLİYOR

Günün erken saatlerinde açıkladığı paylaşıla Twitter, kullanıcıların zararlı dil veya nefret söylemi içeren yanıtlar gönderen hesapları yedi gün boyunca geçici olarak engellemelerine olanak tanıyan bir güvenlik modunu kullanıma sunmak için test aşamasında olduğunu açıklamıştı.