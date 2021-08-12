Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

Küresel çapta birçok gündemin oluşmasına katkıda bulunan ve insanların atık eğlencenin yanı sıra haber platformu olarak da kullanmaya başladığı Twitter, yeni bir görünüme gitti. Geçtiğimiz aylarda şirket, ilk tescilli yazı tipi olan Chirp’ü tanıtmış ve bunun hakkında bazı detaylardan bahsetmişti.

'CHİRP' YAZI TİPİ KULLANIMA SUNULDU

Yeni güncellemesinde Twitter, Chirp yazı tipinin kullanıma sunulduğunu ve bundan sonra Batı dilinde bulunan bütün metinlerin sola doğru hizalanacağını söyledi. Bunun ötesinde, güncellemenin yüksek kontrastlı öğeler ve Twitter’ın tweet'lenmiş içeriğinin çok daha fazla öne çıkaracağı belirtilirken, platforma özgü mavi renklerde bir azalma getireceği söylendi.

YENİ RENK PALETİ VERİLECEK

Twitter kısa süre içerisinde kullanıcılara yeni bir renk paleti vereceğini ve bunun yeni renkler içereceğini bildirdi. Yeni eklenen düğmeler, aynı şekilde yüksek kontrastlı görünüme sahip olacak ve istediğiniz düğmeleri aramak için harcayacağınız süreyi azaltacak.

Yeni güncellemede görülen en önemli değişikli yazı fontu ile birlikte takip et butonunun rengi olarak dikkat çekiyor.