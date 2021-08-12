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  3. Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

Tüm dünyada kullanılan ve oldukça sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bugün itibariyle yeni bir görünüme büründü. Yazı fontlarında ve bazı renklerde değişime giden Twitter'ın yeni görünümü, kullanıcılarının deneyimine sunuldu.

Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

Küresel çapta birçok gündemin oluşmasına katkıda bulunan ve insanların atık eğlencenin yanı sıra haber platformu olarak da kullanmaya başladığı Twitter, yeni bir görünüme gitti. Geçtiğimiz aylarda şirket, ilk tescilli yazı tipi olan Chirp’ü tanıtmış ve bunun hakkında bazı detaylardan bahsetmişti.

Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

'CHİRP' YAZI TİPİ KULLANIMA SUNULDU

Yeni güncellemesinde Twitter, Chirp yazı tipinin kullanıma sunulduğunu ve bundan sonra Batı dilinde bulunan bütün metinlerin sola doğru hizalanacağını söyledi. Bunun ötesinde, güncellemenin yüksek kontrastlı öğeler ve Twitter’ın tweet'lenmiş içeriğinin çok daha fazla öne çıkaracağı belirtilirken, platforma özgü mavi renklerde bir azalma getireceği söylendi.

Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

YENİ RENK PALETİ VERİLECEK

Twitter kısa süre içerisinde kullanıcılara yeni bir renk paleti vereceğini ve bunun yeni renkler içereceğini bildirdi. Yeni eklenen düğmeler, aynı şekilde yüksek kontrastlı görünüme sahip olacak ve istediğiniz düğmeleri aramak için harcayacağınız süreyi azaltacak.

Twitter'da görünüm güncellemesi! Birçok tasarım değişikliği kullanıcılara sunuldu

Yeni güncellemede görülen en önemli değişikli yazı fontu ile birlikte takip et butonunun rengi olarak dikkat çekiyor.

 

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