Twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu! Yasaklar geri mi geliyor?

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından biri olan twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünyaya etkisi altına ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Ülkemizde salgının Mayıs ayında kontrol altına alınmasıyla birlikte Haziran ayında normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçle birlikte çok sayıda kısıtlamanın kaldırılması ve turizm sezonunun açılması ile artan hareketlilik vaka sayılarında artışa neden oldu. Çoğu uzmana göre salgının kontrolden çıkmasının ardından sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı gündeme geldi.

Özellikle son günlerde ülke genelinde tekrar gelen kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Vaka sayılarının 1700'lere çıkmasının ardından peş peşe gelen il bazlı yasaklar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Yetkililerden henüz sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada trend topic olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili twitter'da vatandaşların görüşleri şu şekilde;

Salgın kontrolden çıktı.Çember daraldıkça artık dostlarımızın ve aile bireylerimizin maalesef pozitif sonuçlarını almaya başladık. Alınacak en önemli tedbir Türkiye genelinde 10 gün süre ile #sokağacıkmayasağı nın ilan edilmesidir.Bu çağrımız herkes tarafından seslendirilmelidir — Gürsel Erol (@gurselerol62) September 9, 2020

#sokağacıkmayasağı en azından haftasonları için gelmeli

hepimiz dışarı çıkıyoruz

biz her birimizin başımıza gelmeden, olayların ciddiyetini anlamayan bir milletiz



ama hükümet turizm sezonu bitmeden hiçbir yasak getirmez o ayrı — Leigh Ann (@anie_leighh) September 10, 2020

#sokağacıkmayasağı sanki yasak varken yasak kalkar kalkmaz binlerce kişi yollara dökülmedi yasak gelecek diye hafta içi ağız ağıza marketlerde gezmedi bırakın bu işleri herkes kendi kendini korumak zorunda sorunsuz davranışlara devlet ne yapabilir — kara (@bendeistmzdm) September 10, 2020