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Twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu! Yasaklar geri mi geliyor?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ülkemiz ve dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle Eylül ayı itibariyle ülkemizde vaka sayılarının 1700'leri bulmasının ardından vatandaş isyan etti. Sosyal medyada sokağa çıkma yasağı gündem oldu. Peki sokağa yasağı gelecek mi? Gelir mi?

Twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu! Yasaklar geri mi geliyor?

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından biri olan twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünyaya etkisi altına ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu! Yasaklar geri mi geliyor?

Ülkemizde salgının Mayıs ayında kontrol altına alınmasıyla birlikte Haziran ayında normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçle birlikte çok sayıda kısıtlamanın kaldırılması ve turizm sezonunun açılması ile artan hareketlilik vaka sayılarında artışa neden oldu. Çoğu uzmana göre salgının kontrolden çıkmasının ardından sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı gündeme geldi.

Özellikle son günlerde ülke genelinde tekrar gelen kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu.

Twitter'da sokağa çıkma yasağı gündem oldu! Yasaklar geri mi geliyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Vaka sayılarının 1700'lere çıkmasının ardından peş peşe gelen il bazlı yasaklar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Yetkililerden henüz sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada trend topic olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili twitter'da vatandaşların görüşleri şu şekilde;

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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