Twitter’dan engel yedi! Aşı Karşıtı ABD Kongre Üyesinin hesabı kalıcı olarak kapatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek isteyen uzmanlar sık sık tedbir, maske ve aşı uyarısında bulunuyor. Buna karşın dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ABD'de de aşı karşıtları protestolarını sürdürüyor. ABD’li bir siyasetçi olan Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de aşı karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Greene'nin koronavirüs aşılarına karşı olduğunu vurguladığı paylaşımlar dolayısıyla Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı.

"TWITTER, ABD'NİN DÜŞMANIDIR"

Tartışmacı bir karakteri olduğu iddia edilen ve ‘olay yaratan’ kimliğiyle tanınan Greene, bu tarz paylaşımlarına devam ettiği için Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı. Kongre içinde de maske kuralları dahil olmak üzere koronavirüs önlemlerine ‘ısrarla’ uymadığı öne sürülen Greene, Twitter’ı “ABD’nin düşmanıdır” şeklinde nitelendirerek “Sosyal medya platformları gerçeğin yayılmasının önüne geçemezler…Komünist Demokratlar gerçeği engelleyemez. Ben gerçekten ve halktan yanayım. Bunu da aşacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 825 bini aşmışken Georgia eyaletinden kongre üyesi olan Greene, geçtiğimiz dönemlerde aşı karşıtı paylaşımlarıyla Twitter’dan ceza almıştı.

Küresel salgınla ilgili yanıltıcı bilgi paylaşımının önüne geçmek için denetlemelerini sürdüren Twitter, yanlış paylaşımları sebebiyle Greene’e 12 saatten bir haftaya kadar cezalar getirmişti.