Tyler Meiser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Meiser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Meiser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyler Meiser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyler Meiser 1 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Louis Meiser şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyler Meiser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U17 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyler Meiser'nin Borussia Dortmund U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Tyler Meiser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyler Meiser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U17
Tyler Meiser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyler Meiser şuan Borussia Dortmund U17 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Illingen (-2017), SV 07 Elversberg (2017-2020), Borussia Dortmund (2020-)
Tyler Meiser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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