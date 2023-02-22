Tymoteusz Puchacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tymoteusz Puchacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tymoteusz Puchacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tymoteusz Puchacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tymoteusz Puchacz 23 Ocak 1999 tarihinde Sulechów şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tymoteusz Puchacz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Tymoteusz Puchacz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tymoteusz Puchacz'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tymoteusz Puchacz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/puszka.27/

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Tymoteusz Puchacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tymoteusz Puchacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tymoteusz Puchacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tymoteusz Puchacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lech U19

9 Ocak 2017 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2018 yılında Z. Sosnowiec

30 Ağustos 2018 yılında Lech Poznan

31 Ağustos 2018 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2019 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2021 yılında Union Berlin

12 Ocak 2022 yılında Trabzonspor

30 Haziran 2022 yılında Union Berlin

1 Ocak 2023 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2023 yılında Union Berlin

Tymoteusz Puchacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tymoteusz Puchacz şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tymoteusz Puchacz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogoń Świebodzin, UKP Zielona Góra, Lech Poznań

Polonya takımında 19 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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