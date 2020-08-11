İŞKUR TYP başvuru şartlarını taşıyan yüzlerce kişi her yıl TYP kapsamında personel başvurusu yapabiliyor. İş arayanlar için birebir olan başvurular bir çok kişi tarafından ilgi görüyor. İstihdamı artırmaya yönelik tasarlanan TYP başvuruları hakkında merak edilen tüm bilgile haberimizde...

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabilecek.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapılabilir. MEB TYP alımlarında son başvuru tarihi 11 Ağustos olarak belirlendi.

Aşağıdaki linkte tıklayarak başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

TYP BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALIM YAPILAN KADROLAR NELERDİR?

Makam Şoförü

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Aşçı

Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri - Elemanı/Kat Görevlisi)

Beden İşçisi (Genel)

Metal İşleri Teknisyeni

Güvenlik Görevlisi

İnşaat İşçisi

Temizlik Görevlisi

Kaynak Operatörü

Ahşap Mobilya İmalat Ustası

İnşaat Boyacısı/Boyacı Sıvacı

Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)



HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Elazığ

Antalya

Bitlis

Düzce

Sinop

Aydın

Sakarya

Çankırı

Afyonkarahisar

Muş

Bingöl

Kahramanmaraş

Kars

Yalova

Çanakkale

Bayburt

Çorum

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecek.Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacak.

Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ KAÇ?

Başvuru yapacak yüzlerce kişi haftalık çalışma saatlerini merak ediyor. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.