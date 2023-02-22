Tyreke Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyreke Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyreke Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyreke Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyreke Wilson 2 Aralık 1999 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyreke Wilson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Tyreke Wilson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyreke Wilson'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tyreke Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyreke Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyreke Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyreke Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

31 Ocak 2020 yılında Waterford FC

1 Ocak 2021 yılında Bohemians

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Tyreke Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyreke Wilson şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tyreke Wilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cherry Orchard (-2013), Manchester City (2013-2020)

İrlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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