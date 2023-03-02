Tyrell Miller Rodney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrell Miller Rodney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrell Miller Rodney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyrell Miller Rodney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyrell Miller Rodney 23 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyrell Miller Rodney Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyrell Miller Rodney'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tyrell Miller Rodney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyrell Miller Rodney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Hayes & Yeading
1 Eylül 2015 yılında Canvey Island
1 Şubat 2016 yılında Staines Town FC
1 Temmuz 2018 yılında Hampton & Rich.
14 Ocak 2023 yılında Havant & Water.
Tyrell Miller Rodney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyrell Miller Rodney şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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