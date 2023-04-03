Tyrese Duijker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrese Duijker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrese Duijker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyrese Duijker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyrese Duijker 19 Mart 2002 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyrese Duijker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Van Riemsdijk Sports yapmaktadır. Tyrese Duijker, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyrese Duijker'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tyrese Duijker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyrese Duijker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Volendam Altyap
1 Temmuz 2018 yılında Volendam U17
1 Temmuz 2019 yılında Volendam U19
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
27 Ağustos 2021 yılında Pandurii
1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21
Tyrese Duijker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyrese Duijker şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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