Tyrese Mthunzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrese Mthunzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrese Mthunzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyrese Mthunzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyrese Mthunzi 21 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyrese Mthunzi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına - tarihinde katılmıştır. Tyrese Mthunzi'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tyrese Mthunzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyrese Mthunzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyrese Mthunzi şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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