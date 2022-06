Cumartesi Pazar günü gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavları sonrası öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladılar. Soru cevap anahtarının yayımlanmasının ardından cevaplarını kontrol eden öğrenciler meraklarını biraz olsun gidermek için araştırma yapmaya başladır. İnternette "TYT, AYT kaç net, kaç puan getirir? TYT, AYT'ye kaç puan getirir 2022? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorularını araştıranlar için haberimizde merak edilenlere yer verdik.

TYT, AYT'YE KAÇ NET, KAÇ PUAN GETİRİR 2022?

TYT’de her dersin bir test sorusu farklı puan getirir. TYT’de 1 net yaklaşık 3 puan getirir. Türkçe 1 net için 3,24 puan getirirken sosyal bilimler 3,66 puan getirir. TYT temel matematik 1 net için 3,34 puan getirirken fen bilimleri 3,41 puan getirir.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

2022 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT)hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.





A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları gerekmektedir.



A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları belirlenecek.. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ,EA, DİL puanı almaları gerekecek.