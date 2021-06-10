TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?
YKS sınavına artık sayılı günler kaldı. 26-27 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak merkezi sınav için giriş belgeleri de 10 Haziran'da erişime açıldı. Adaylar Temel Yeterlik Testi (TYT) hakkında soruları araştırıyor. Bu kapsamda TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var? soruları en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte soruların detaylıca yanıtları.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylara 26 Haziran'da Temel Yeterlik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Binlerce aday TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU 2021?
Öte yandan TYT oturumu 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
TYT'de 40 Matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji 5 din, 5 felsefe, 5 tarih, 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru vardır.
TYT'DE HANGİ DERSLER, KONULAR VAR?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de Türkçe: 40 Soru, Matematik: 40 Soru, Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe) yer almaktadır.
TYT MATEMATİK KONULARI
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Bölme - Bölünebilme
Ebob - Okek
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
1. Dereceden Denklemler
TYT TÜRKÇE KONULARI
Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Tekniknleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
TYT FİZİK KONULARI
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Basınç
Kaldırma Kuvveti
Isı – Sıcaklık – Genleşme
Doğrusal Hareket
Kuvvet – Hareket
İş – Güç – Enerji
Işık – Aydınlanma – Gölge
Aynalar (Düzlem Ayna – Küresel Ayna)
Kırılma – Mercek
Elektrostatik
Elektrik Akımı
Manyetizma
Dalga Hareketi – Su Dalgası – Ses Dalgası
TYT KİMYA KONULARI
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri
Kimyanın Temel Kanunları
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Kimyasal Hesaplamalar
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
TYT BİYOLOJİ KONULARI
Yaşam bilimi biyolojisi
Canlıların ortak özellikleri
Canlıların temel bileşenleri
Güncel çevre sorunları
Hücre ve organeller - madde geçişleri
Canlıların sınıflandırılması
Hücrede bölünme - üreme
Kalıtım
Bitki biyolojisi
Ekosistem
TYT COĞRAFYA KONULARI
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar Nem,
İklimler
Su – Toprak ve Bitkiler
Yağış ve Buharlaşma
İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
Doğal Afetler
Bölgeler
Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Göç
Nüfus
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Uluslararası Ulaşım Hatları
Çevre ve Toplum
TYT TARİH KONULARI
Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Eski Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Yeniçağ Avrupası
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Arayış Yılları(17. yüzyıl)
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
Yakın ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi
En Uzun Yüzyıl
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
1. TBMM Dönemi
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
TYT FELSEFE KONULARI
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Din Felsefesi
Sanat Felsefesi
AYT VE YDT SAAT KAÇTA?
27 Haziran günü uygulanacak AYT saat 10:15'de başlayacak.
Yine aynı gün uygulanacak olan YDT ise 15:45'de başlayacak.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
2 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için adayın 150 ve üzeri TYT puanının olması gerekmektedir.
4 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için ise en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçları Ağustos ayının 4'ünde açıklanacak.
YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?