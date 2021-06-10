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TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

YKS sınavına artık sayılı günler kaldı. 26-27 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak merkezi sınav için giriş belgeleri de 10 Haziran'da erişime açıldı. Adaylar Temel Yeterlik Testi (TYT) hakkında soruları araştırıyor. Bu kapsamda TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var? soruları en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte soruların detaylıca yanıtları.

TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylara 26 Haziran'da Temel Yeterlik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Binlerce aday TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU 2021?

Öte yandan TYT oturumu 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecektir. 

TYT'de 40 Matematik,  40 Türkçe,  7 fizik,  7 kimya,  6 biyoloji  5 din,  5 felsefe,  5 tarih, 5 coğrafya  olmak üzere toplam 120 soru vardır. 

TYT'DE HANGİ DERSLER, KONULAR VAR?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de Türkçe: 40 Soru, Matematik: 40 Soru, Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe) yer almaktadır. 

TYT MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Bölme - Bölünebilme
Ebob - Okek
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
1. Dereceden Denklemler

TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

TYT TÜRKÇE KONULARI

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Tekniknleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT FİZİK KONULARI

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Basınç

Kaldırma Kuvveti

Isı – Sıcaklık – Genleşme

Doğrusal Hareket

Kuvvet – Hareket

İş – Güç – Enerji

Işık – Aydınlanma – Gölge

Aynalar (Düzlem Ayna – Küresel Ayna)

Kırılma – Mercek

Elektrostatik

Elektrik Akımı

Manyetizma

Dalga Hareketi – Su Dalgası – Ses Dalgası

TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

TYT KİMYA KONULARI

Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri
Kimyanın Temel Kanunları
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Kimyasal Hesaplamalar
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde

TYT BİYOLOJİ KONULARI

Yaşam bilimi biyolojisi

Canlıların ortak özellikleri

Canlıların temel bileşenleri

Güncel çevre sorunları

Hücre ve organeller - madde geçişleri

Canlıların sınıflandırılması

Hücrede bölünme - üreme

Kalıtım

Bitki biyolojisi

Ekosistem

TYT COĞRAFYA KONULARI

Doğa ve İnsan 

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 

Coğrafi Konum 

Harita Bilgisi 

Atmosfer ve Sıcaklık 

Basınç ve Rüzgarlar Nem, 

İklimler

Su – Toprak ve Bitkiler 

Yağış ve Buharlaşma 

İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler 

Doğal Afetler 

Bölgeler

Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler 

Göç

Nüfus 

Türkiye’nin Yer Şekilleri 

Uluslararası Ulaşım Hatları 

Çevre ve Toplum

TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

TYT TARİH KONULARI

Tarih Bilimine Giriş

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Eski Türk Tarihi

İslam Tarihi

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Yeniçağ Avrupası

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları(17. yüzyıl)

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakın ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi

En Uzun Yüzyıl

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

1. TBMM Dönemi 

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

TYT FELSEFE KONULARI

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Din Felsefesi

Sanat Felsefesi

TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

AYT VE YDT SAAT KAÇTA?

27 Haziran günü uygulanacak AYT saat 10:15'de başlayacak. 

Yine aynı gün uygulanacak olan YDT ise 15:45'de başlayacak. 

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

2 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için adayın 150 ve üzeri TYT puanının  olması gerekmektedir.

4 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için ise en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

 YKS sonuçları Ağustos ayının 4'ünde açıklanacak.

{TITLE_STRIP}YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?

TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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