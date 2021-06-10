2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylara 26 Haziran'da Temel Yeterlik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Binlerce aday TYT kaç dakika, kaç soru 2021? TYT'de hangi dersler, konular var? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU 2021?

Öte yandan TYT oturumu 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

TYT'de 40 Matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji 5 din, 5 felsefe, 5 tarih, 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru vardır.

TYT'DE HANGİ DERSLER, KONULAR VAR?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de Türkçe: 40 Soru, Matematik: 40 Soru, Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe) yer almaktadır.

TYT MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Bölme - Bölünebilme

Ebob - Okek

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

1. Dereceden Denklemler

TYT TÜRKÇE KONULARI

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Tekniknleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT FİZİK KONULARI

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Basınç

Kaldırma Kuvveti

Isı – Sıcaklık – Genleşme

Doğrusal Hareket

Kuvvet – Hareket

İş – Güç – Enerji

Işık – Aydınlanma – Gölge

Aynalar (Düzlem Ayna – Küresel Ayna)

Kırılma – Mercek

Elektrostatik

Elektrik Akımı

Manyetizma

Dalga Hareketi – Su Dalgası – Ses Dalgası

TYT KİMYA KONULARI

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

Kimyanın Temel Kanunları

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kimyasal Hesaplamalar

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

TYT BİYOLOJİ KONULARI

Yaşam bilimi biyolojisi

Canlıların ortak özellikleri

Canlıların temel bileşenleri

Güncel çevre sorunları

Hücre ve organeller - madde geçişleri

Canlıların sınıflandırılması

Hücrede bölünme - üreme

Kalıtım

Bitki biyolojisi

Ekosistem

TYT COĞRAFYA KONULARI

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar Nem,

İklimler

Su – Toprak ve Bitkiler

Yağış ve Buharlaşma

İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler

Doğal Afetler

Bölgeler

Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Göç

Nüfus

Türkiye’nin Yer Şekilleri

Uluslararası Ulaşım Hatları

Çevre ve Toplum

TYT TARİH KONULARI

Tarih Bilimine Giriş

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Eski Türk Tarihi

İslam Tarihi

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Yeniçağ Avrupası

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları(17. yüzyıl)

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakın ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi

En Uzun Yüzyıl

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

1. TBMM Dönemi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

TYT FELSEFE KONULARI

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Din Felsefesi

Sanat Felsefesi

AYT VE YDT SAAT KAÇTA?

27 Haziran günü uygulanacak AYT saat 10:15'de başlayacak.

Yine aynı gün uygulanacak olan YDT ise 15:45'de başlayacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

2 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için adayın 150 ve üzeri TYT puanının olması gerekmektedir.

4 yıllık bir bölüm tercih edebilmek için ise en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçları Ağustos ayının 4'ünde açıklanacak.

YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?