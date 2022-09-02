UAEA: "Hiçbir yere gitmiyoruz. Uzmanlarımızdan bazılarıyla birlikte tesiste sürekli bir mevcudiyetimiz olacak”

Rusya, Ukrayna savaşında, savaşın tam ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santraline gidip incelemelerde bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı görevlilerin santralden ayrılmayacağı belirtildi.

YAYINLAMA
Google News
UAEA: "Hiçbir yere gitmiyoruz. Uzmanlarımızdan bazılarıyla birlikte tesiste sürekli bir mevcudiyetimiz olacak”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi Zaporijya Nükleer Santrali ziyaret sonrası gazetecilere verdiği demeçte, "Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şimdi orada, tesiste ve hareket etmiyor. Orada kalacak" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, geçtiğimiz mart ayından bu yana Rusya'nın kontrolünde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki ilk günkü incelemelerini tamamlamış, heyetteki teknik ekip santralde kalmıştı. UAEA Başkanı Rafael Grossi nükleer santral ziyareti sonrası gazetecilere verdiği demeçte, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun stabilize olana kadar endişelenmeye devam edeceğini ifade ederek, acil durum sistemleri ve kontrol odaları gibi önemli alanları inceleyebildiğini ve tüm tesisi gezebildiğini açıkladı.

"Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şimdi orada, tesiste ve hareket etmiyor. Orada kalacak" ifadelerini kullanan Grossi, "Uzmanlarımdan bazılarıyla birlikte tesiste sürekli bir mevcudiyetimiz olacak" dedi.

Nükleer santralin ve santralin fiziksel bütünlüğünün birçok kez ihlal edildiği aşikar olduğuna dikkat çeken Grossi, bunun devam etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki duruma değinen Grossi, "Bu sabah durum oldukça zordu ama. Buraya kadar geldikten sonra durmazdım. Ateşin bariz olduğu anlar vardı, ağır makineli tüfek, topçu havanları, iki ya da üç kez ki bu hepimiz için gerçekten çok endişe vericiydi" dedi.

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kalıcı bir varlığını oluşturuyoruz"

Santraldeki ziyaretinin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Grossi, santralde çalışmalara başladıklarını ve ilk izlenimlerini rapor haline getirdiklerini belirtmiş, "Ziyaretimizin ilk adımı olarak alandaki ilk incelemelerimizi tamamladık. Tabii ki yapılacak çok şey var. Ekibim burada kaldı. Daha da önemlisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kalıcı bir varlığını oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan UAEA heyetinin 3 Eylül'e kadar Energador ve nükleer santralde incelemelerini sürdürmesi bekleniyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! AFAD duyurdu! Suriye'de 3,8 deprem!
Son dakika! AFAD duyurdu! Suriye'de 3,8 deprem!
Kütahya'da yenilenen Zafer Meydanındaki su ışıkları gösterisi izleyenleri mest etti
Kütahya'da yenilenen Zafer Meydanındaki su ışıkları gösterisi izleyenleri mest etti
Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!
Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!
Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!
Aman dikkat! Süre uzatıldı: Bankalar emekli promosyonunda durdurulamıyor! Akbank, Garanti, Yapı Kredi Bankaları ...
Aman dikkat! Süre uzatıldı: Bankalar emekli promosyonunda durdurulamıyor! Akbank, Garanti, Yapı Kredi Bankaları ...
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?
Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
MHP lideri Bahçeli üstüne basa basa konuştu: "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır"
MHP lideri Bahçeli üstüne basa basa konuştu: "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır"
Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"
Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"
İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak
İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak