Tüm dünyada klasik taksilerin alternatifi olarak kullanılan ulaşım uygulaması UBER, son yıllarda ülkemizde de popüler hale gelmiş ve oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyordu. Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı dava sebebiyle 2019 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Aradan geçen sürenin ardından geçtiğimiz yılın son günlerinde 24 Aralık 2020'de mahkeme kararıyla erişim engeli kaldırılmıştı. Bunun üzerine kullanıcılar UBER'in geri dönüp dönmediğini merak ediyor. Peki, UBER açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

UBER AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden — Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021

Uber Global sözcüsü, erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin karara yönelik açıklamasında “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” demişti.