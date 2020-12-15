Ubisoft'tan 19 Aralık'a kadar bedava oyun kampanyası | Ubisoft ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, son yıllarda oyun piyasasının en büyük geliştiricileri arasında kendine yer buluyor. Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs gibi birbirinden farklı ve geniş kitlelere hitap eden oyunlarıyla oyunseverlerin başarılı bulduğu geliştiriciler arasında yer olan Ubisoft, yılbaşı öncesinde dev bir kampanyaya imza attı. Peki, Ubisoft ücretsiz oyunları nasıl alınır? İşte detaylar...

UBİSOFT ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL ALINIR?

1986 yılında kurulan şirket, bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar her gün bedava oyunu oyunseverler ile paylaşacak. Sadece oyunla kalmayacak olan Ubisoft, ücretsiz DLC'de sunacak. Ubisoft'un başlattığı kampanya kapsamında sunulan Assassin's Creed: Valhalla özel içerikleri, an itibarıyla alınabiliyor. Bu ücretsiz içerikler arasındaysa özel bir kostüm ile bir karakter güçlendirme paketi yer alıyor. Bu sayede Assassin's Creed: Valhalla'yı çok daha özel bir karakter tasarımıyla oynayabileceksiniz.

Ücretsiz içeriklere erişmek için, Ubisotf'un kampanyasına sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Kampanya sayfasına ulaştıktan sonra, üyeliğiniz varsa giriş yapmalısınız yoksa da kaydolmanız gerekmektedir. Sayfa üzerinden giriş sağladıktan sonra bedava içerikler otomatik olarak hesabınıza eklenecektir.

Her 24 saatte bir kampanya sayfasına ulaşarak ücretsiz içeriğinizi hesabınıza eklemelisiniz.