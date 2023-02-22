Ubong Effiong Essien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Effiong Essien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ubong Effiong Essien kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ubong Effiong Essien ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.