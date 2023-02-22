Ubong Effiong Essien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Effiong Essien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ubong Effiong Essien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ubong Effiong Essien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ubong Effiong Essien 17 Aralık 2001 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ubong Effiong Essien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Ubong Effiong Essien, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ubong Effiong Essien'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ubong Effiong Essien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ubong Effiong Essien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Akwa United
Ubong Effiong Essien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ubong Effiong Essien şuan Akwa United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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