Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ubong Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ubong Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ubong Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ubong Williams 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ubong Williams Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ubong Williams, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ubong Williams'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ubong Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ubong Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC

31 Mart 2022 yılında Lobi Stars

1 Ekim 2022 yılında Shooting Stars

Ubong Williams kimdir

Ubong Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ubong Williams şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ubong Williams nereli

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