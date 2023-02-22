Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ubong Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ubong Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.