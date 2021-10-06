Üç Aylar ne demek, TDK'ya göre Üç Aylar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üç aylar ne demek? Üç aylar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üç aylar kelimesi. Peki üç aylar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üç aylar nedir, üç aylar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Üç aylar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Üç aylar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üç aylar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üç aylar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ay takviminde recep, şaban ve ramazan aylarına verilen toplu ad

