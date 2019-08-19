Üç kağıtçı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

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ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne geri döner. Ancak Babasından kalan mallar bir hile sonucu Akrabası Sabri'ye (Nizam Ergüden) geçmiştir. Rıfkı dizlerindeki Romatizma rahatsızlığı nedeniyle yağmurun ne zaman yağacağını iyi tahmin eden biridir. Köy halkı bir sakallı bir şeyhten medet umar ve yağmur duasına çıkarlar. Ancak Rıfkı bu kişilere yağmurun bugün yağmayacağını söyler. Bu arada Sabri sürekli olarak Rıfkı'nın köyden gitmesi için uğraşmaktadır. Rıfkı güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler köylüler ona inanmaz ve onunla iddiaya girerler. Sonunda yağmur yağar. Böylece Rıfkı'nın Köyde birden adı ermişe çıkar.

Rıfkı, artık çok meşhur biridir. Üfürükçülük yapar, Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır.Bu arada bazı çıkarcılar,köyün belediye başkanı seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Ancak Belediye Başkanı olmayı isteyen Kasabanın zenginlerinden Satılmış Ağa (Ali Şen) Rıfkı'ya rüşvet teklif eder Rıfkı bu parayı alır ve köylülerin tüm borçlarını öder. Ancak Yarıştan çekilmez ve Reis adaylığı devam eder. Sonunda Rıfkı Reisliği kazanır ve Kasabanın Belediye Başkanı olur. Başkan olduktan sonra mahalleli esnafın yaptığı yanlışları görür ve tüm sorunları düzeltir. Rıfkı'nın her dediği çıktığı için halk onu tamamen Ermiş birisi olarak görür. Rıfkı bir gece rüyasında öleceği saati görür ve bunu halka söyler, herkes Rıfkı'nın dediği saatte öleceğini zanneder ve üzülür. Ancak bu sadece bir rüyadır ve Rıfkı'nın dediği çıkmaz. Sonunda halk ona inanmaz ve üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar. Ancak Rıfkı çıkıp halka bir Ermiş olmadığını anlatır ve halk onun yaptığı iyilikleri bildiğinden Rıfkıyı çok sever ve sadece onun Belediye Başkanı olarak başlarında kalmasını isterler. Rıfkı, Sabri'den babasının tüm mallarını geri alır Sabri hileyle aldığı malları kaybeder ve karısı tarafından da terk edilir. Satılmış Ağa'da birçok değerli malını ve altınlarını Rıfkı'yla giriştiği Reislik yarışında kaybeder. Sonunda Rıfkı kazanır ve Halk tarafından sevilen bir Başkan olur. Artık Üçkağıtçı olmadığı da Halk tarafından anlaşılmıştır.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Üç Kağıtçı filmi 1981 yılında çekildi. Filmin yönetmenlik koltuğunda Natuk Baytan oturuyor.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçkağıtçı filmi İstanbul, Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Rıfkı

Ülkü Özen – Nuriye

Ali Şen – Satılmış Ağa

Turgut Özatay – Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul – Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç – Mustafa

Arap Celal – Köylü

Muhteşem Durukan – Durmuş

Renan Fosforoğlu – Nuriye'nin Babası

Yadigar Ejder – Hamza

Ahmet Turgutlu – Kasap