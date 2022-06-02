Üç kişi hayatını kaybetmişti! Büyükçekmece'de otobüs durağına dalan otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre kaza dün öğle saatlerinde Büyükçekmece'de meydana geldi. D-100 kara yolu üzerinde İstanbul istikametine giden Samet Tüfekçiler hakimiyetindeki 09 HK 225 plakalı otomobil Kumburgaz mevkisi üzerinde bulunan Yenimahalle otobüs durağındaki vatandaşlara çarpışmıştı. Korkunç kazada, aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken otomobil ise devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabilmişti.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney’in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Alp Güney

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Korkunç kazanın ardından olayın yaşandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir İETT otobüsünün kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde aracın hızlı olduğu ve durakta bekleyen vatandaşlara çarptığı görüldü.

Murtaza Mardani

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler’in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Oğuzhan Kolver