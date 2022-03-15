Üç Kız Kardeş dizisi oyuncu kadrosunda yer alan Almila Ada 'Dönüş' karakterine hayat veriyor. İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide rol alan güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir? Almila Ada kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DÖNÜŞ KİMDİR? ALMİLA ADA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da doğan Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim almıştır. Ardından Londra'da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır. 1.74 boyunda ve 46 kilo ağırlığında olan Almila, Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiş. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Almila, Cennetin Gözyaşları dizinde, üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, zeki ve güzel bir kız olan Cennet karakterini canlandırdı.