Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinin sezona ne zaman ara vereceği merak ediliyor. Biz de Üç Kız Kardeş sezon finali mi yapıyor 2022? Üç Kız kardeş sezon finali ne zaman? Kaçıncı bölümde sezon finali yapıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR 2022?

İclal Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan “Üç Kız Kardeş” geliyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan sıcak ve samimi hikâyesi nedeniyle daha ilk bölümde seyircinin kalbini fetheden dizi gördüğü ilgi nedeniyle önümüzdeki sezona da taşınıyor. Süreç Film imzalı dizinin sezon final tarihi netleşti.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği dizi 16 bölümde sezon arası verecek. Sevilen dizide başlıca rolleri Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Murat Parasayar, Serhan Süsler, Emre Kıvılcım, Güldestan Yüce ve Ece Baliç paylaşıyor.

Sezon ortasında başlamasına rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş'in sezon finali tarihi belli oldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi, 16. bölüm sonrasında sezon finalini yapmış olacak.