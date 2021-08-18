İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeşi dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran güzel oyuncu Özgü Kaya merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR? ÖZGÜ KAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.

Güzel oyuncu şimdi ise salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veriyor...