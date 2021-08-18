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  3. Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren, güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Özgü Kaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeşi dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran güzel oyuncu Özgü Kaya merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR? ÖZGÜ KAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Güzel oyuncu şimdi ise salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veriyor...

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

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