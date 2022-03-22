Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edildi. Biz de bunun üzerine 'Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Üç Kuruş final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Üç Kuruş dizisi için final kararı alındı.

İçerde ve Çukur dizilerinin devamı olarak görülen Üç Kuruş'tan beklenen etki görülemedi. Diğer iki dizisi kadar büyük bir ivme yakalayamayan Show TV'nin iddialı dizisi Üç Kuruş, 2. sezon ihtimalini yitirdi.

ÜÇ KURUŞ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birden düşen reytingler sonucu final yapmamak için çabalayan dizi ekibi, çözümü zaman atlamasında buldu. Dizi, 18. bölümünde 3 yıl zaman atlaması yaptı. Bu 3 yıllık zaman atlaması sonrası yine reytingler yine istenilen gibi olmayınca Show TV ve yapım ekibi, 9 bölüm sonrası için final kararı aldı.Reyting düşüşleri böyle devam ederse daha erken bir tarihte de final yapabilecekleri iddia edilirken, güncel olarak karar verilen tarih 23 Mayıs'ta yayınlanacak olan 28. bölüm olarak açıklandı.