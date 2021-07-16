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  3. Üç yaşındaki bebeğe tecavüz etmişti! Kurşuna dizilerek idam edildi

Üç yaşındaki bebeğe tecavüz etmişti! Kurşuna dizilerek idam edildi

Güney Somali'deki Jubbaland Eyaletinde 3 yaşındaki üvey kız çocuğuna tecavüz eden kişi, çıkarıldığı mahkemece hakkında verilen idam kararının ardından kurşuna dizilerek öldürüldü

Üç yaşındaki bebeğe tecavüz etmişti! Kurşuna dizilerek idam edildi

Daily Mail'in BBC'den yaptığı derleme habere göre Güney Somali'de 28 yaşındaki Hüseyin Adan Ali, üvey kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kız istismardan dolayı hayatını kaybetti. Olayın ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor. 

Durumu görüşen geleneksel kıyafetler giyen yaşlılar ve mahkeme yetkilileri, karar vermeden önce kanıtları inceledi.

Üç yaşındaki bebeğe tecavüz etmişti! Kurşuna dizilerek idam edildi

Somali Ulusal Televizyonu, Ali'nin bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşımda ve şunları kaydetti: "Somali'nin Jubbaland Eyaleti, bir mahkemenin kendisini üç yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten suçlu bulmasının ardından kısa süre önce ölüme mahkum edilen ve daha sonra yaralanmalara yenik düşen Adan Ali'yi kurşuna dizerek idam etti."

 

 

UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

Öte yandan olayda adı geçen Ali'nin saldırıdan önce İngiltere'de C Sınıfı bir uyuşturucu olan ve insanları daha uyanık ve konuşkan hale getirebilen khat yapraklarını çiğnediği ifade edildi.

Bölge TV'deki yayında, Ali'ye itiraz etme şansı verilip verilmediği veya avukatların orada olup olmadığı gösterilmedi.

Üç yaşındaki bebeğe tecavüz etmişti! Kurşuna dizilerek idam edildi

CEZA İSLAM HUKUKUNA GÖRE VERİLDİ

Mahkeme, cezaya İslam hukukuna göre izin verildiğini söyledi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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