Üç yaşındaki bebeğe tecavüz etmişti! Kurşuna dizilerek idam edildi

Daily Mail'in BBC'den yaptığı derleme habere göre Güney Somali'de 28 yaşındaki Hüseyin Adan Ali, üvey kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kız istismardan dolayı hayatını kaybetti. Olayın ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

Durumu görüşen geleneksel kıyafetler giyen yaşlılar ve mahkeme yetkilileri, karar vermeden önce kanıtları inceledi.

Somali Ulusal Televizyonu, Ali'nin bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşımda ve şunları kaydetti: "Somali'nin Jubbaland Eyaleti, bir mahkemenin kendisini üç yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten suçlu bulmasının ardından kısa süre önce ölüme mahkum edilen ve daha sonra yaralanmalara yenik düşen Adan Ali'yi kurşuna dizerek idam etti."

