Uçağın içi dumanla doldu! Yolcular tahliye edildi

İspanya’nın Madrid kentinden, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine sefer yapmak için pistte bekleyen yolcu uçağının içi, kalkıştan hemen önce dumanla doldu.

YOLCULAR TELAŞLANDI

Yolcular uçağın içinin dumanla dolması sebebiyle telaşlandı.Görevliler tarafından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Uçağın içini saran dumanın nedenine ilişkin Barajas Uluslararası Havalimanı ya da havayolları şirketinden henüz açıklama yapılmadı.