Uçağın içi dumanla doldu! Yolcular tahliye edildi
İspanya’nın Madrid kentindeki Barajas Uluslararası Havalimanı’ndan, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na sefer yapmak için pistte bekleyen uçakta yaşananlar yolcuları korkuttu. Uçağın içi, kalkıştan önce dumanla doldu. Uçuş iptal edildi.
İspanya’nın Madrid kentinden, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine sefer yapmak için pistte bekleyen yolcu uçağının içi, kalkıştan hemen önce dumanla doldu.
YOLCULAR TELAŞLANDI
Yolcular uçağın içinin dumanla dolması sebebiyle telaşlandı.Görevliler tarafından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Uçağın içini saran dumanın nedenine ilişkin Barajas Uluslararası Havalimanı ya da havayolları şirketinden henüz açıklama yapılmadı.
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