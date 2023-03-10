Uçak biletlerine seçim ayarı: THY ve Pegasus, bilet değişikliğinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın açıklamasıyla cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası THY ve Pegasus, oy kullanacak Türk vatandaşları için bilet ve rezervasyon değişiklik haklarında düzenleme yapıldığını duyurdu.

THY: REZERVASYON DEĞİŞİKLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

THY'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yeni seyahat tarihlerini aynı IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) bölgesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar aynı IATA bölgesindeki seferleri almaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır."

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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da ise seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak şunlar kaydedildi: "10 Mart 2023 ve öncesinde satın aldığınız ve 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahatlerinizi ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya değişiklik işlem ücreti ödemeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek, dilediğiniz tarihe ve dilediğiniz parkura değiştirebilirsiniz. Bilet işlemlerinizi, uçuştan en az 24 saat önce ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Gidiş ve dönüş olarak satın alınan biletlerde seyahat aralığı 14 Mayıs tarihini kapsayan biletler; tek yön olan biletlerde ise 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki biletler için geçerlidir. Bir defaya mahsus olmak şartıyla ilave haklardan yararlanılabilir."