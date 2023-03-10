Uçak biletlerine seçim ayarı: THY ve Pegasus, bilet değişikliğinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağının duyurulması sonrası Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, vatandaşların oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için biletlerin iadesi ve rezervasyon süreci hakkında düzenlemelere gidildiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Uçak biletlerine seçim ayarı: THY ve Pegasus, bilet değişikliğinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın açıklamasıyla cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası THY ve Pegasus, oy kullanacak Türk vatandaşları için bilet ve rezervasyon değişiklik haklarında düzenleme yapıldığını duyurdu.

THY: REZERVASYON DEĞİŞİKLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

THY'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yeni seyahat tarihlerini aynı IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) bölgesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar aynı IATA bölgesindeki seferleri almaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır."

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da ise seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak şunlar kaydedildi: "10 Mart 2023 ve öncesinde satın aldığınız ve 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahatlerinizi ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya değişiklik işlem ücreti ödemeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek, dilediğiniz tarihe ve dilediğiniz parkura değiştirebilirsiniz. Bilet işlemlerinizi, uçuştan en az 24 saat önce ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Gidiş ve dönüş olarak satın alınan biletlerde seyahat aralığı 14 Mayıs tarihini kapsayan biletler; tek yön olan biletlerde ise 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki biletler için geçerlidir. Bir defaya mahsus olmak şartıyla ilave haklardan yararlanılabilir."

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Herkesi mutlu etti: Arda Turan, depremzede gençler ve çocuklar için sahaya çıktı!
Herkesi mutlu etti: Arda Turan, depremzede gençler ve çocuklar için sahaya çıktı!
Bakan Bozdağ'dan açıklama: "Vatandaşlarımız devletine ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor"
Bakan Bozdağ'dan açıklama: "Vatandaşlarımız devletine ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor"
Çanakkale Boğazı’nda tanker makine arızası yaptı: Karanlık Liman demir bölgesine çekildi
Çanakkale Boğazı’nda tanker makine arızası yaptı: Karanlık Liman demir bölgesine çekildi
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor
Son Haberler
Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illerde yaşayanlara kötü haber: Sert geliyor... Kapıyı pencereyi bile açmayın
Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illerde yaşayanlara kötü haber: Sert geliyor... Kapıyı pencereyi bile açmayın
Uçak biletlerine seçim ayarı: THY ve Pegasus, bilet değişikliğinin detaylarını açıkladı
Uçak biletlerine seçim ayarı: THY ve Pegasus, bilet değişikliğinin detaylarını açıkladı
FED ateşi Bitcoin'i söndürdü! Bitcoin paraşütsüz çakıldı: Yatırımcılar o tarihi bekliyor!
FED ateşi Bitcoin'i söndürdü! Bitcoin paraşütsüz çakıldı: Yatırımcılar o tarihi bekliyor!
Uçakla seyahat edecekler dikkat! Bu yöntemle uçak biletini yüzde 20 daha ucuza alabilirsiniz!
Uçakla seyahat edecekler dikkat! Bu yöntemle uçak biletini yüzde 20 daha ucuza alabilirsiniz!
Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Kastamonu'da yangın! Keşkek fırını alevlere teslim oldu
Kastamonu'da yangın! Keşkek fırını alevlere teslim oldu
Çok Okunanlar
Ev sahipleri bunu yaparsa devlet yakasına yapışacak! Tam 45.000 konut için düğmeye basıldı
Ev sahipleri bunu yaparsa devlet yakasına yapışacak! Tam 45.000 konut için düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçim kararını imzaladı! Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçim kararını imzaladı! Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak!
Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! Tek biniş 20 TL'ye fırladı: Vatandaşlar çileden çıktı!
Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! Tek biniş 20 TL'ye fırladı: Vatandaşlar çileden çıktı!
Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!
Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!
Yağış uyarısı yapılmıştı! Feribot seferleri iptal edildi
Yağış uyarısı yapılmıştı! Feribot seferleri iptal edildi
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"