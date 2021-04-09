Uçak kazasının görgü tanığı anlattı: Hala olayın şokundayım, o anı yaşadığımı kabullenemiyorum!

İzmir Foça'da askeri uçağın kaza kırıma uğrayarak denize çakıldığı anlara tanık olan balıkçı Selahattin Coşkun, "O an ne yapacağımı bilemedim. Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu. Aklıma hemen o geldi. Çok şükür pilotlar kurtuldu. Çok sevindim" dedi.

İKİ PİLOTUMUZ DENİZE ATLAYARAK KURTULDU

İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak sağ kurtuldu, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından balıkçı Selahattin Coşkun, o anları anlattı. Coşkun, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Coşkun, "Kazayı çok net gördüm. Pilotların uçaktan koltukla fırladığını gördüm. Önce bir patlama duydum. O sırada balık avlıyordum. İki tane paraşütü gördüm. Uçak çok sessiz geliyordu. Uçağı pilotlardan sonra gördüm. Uçağın çarpacağını düşündüm ama suya düştü." dedi.

"NEYSE Kİ RÜZGAR PİLOTLARI KIYIYA ATTI"

Uçağın denize düşmesiyle suyun fışkırdığını söyleyen Coşkun, pilotların kıyıya 10 metrelik mesafede olduğunu belirterek, "Sahil Güvenlik Komutanlığının numarasını bilmediğim için hemen polisi aradım. Bölgenin yerini tarif ettim. O sırada bir tekne hemen alana yanaştı. Hava kıyıdan doğru esseydi pilotları içeriye doğru götürecekti ama neyse ki rüzgar pilotları kıyıya doğru attı. O arada tekne geldi, pilotları çıkardı. Ambulans geldi" şeklinde konuştu.

"O ANI YAŞADIĞIMI KABULLENEMİYORUM"

Şoka uğradığını söyleyen Coşkun şöyle konuştu:

"O an ne yapacağımı bilemedim. Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu. Aklıma hemen o geldi. Çok şükür pilotlar kurtuldu. Çok sevindim. Hala olayın şokundayım. O anı yaşadığımı kabullenemiyorum. 72 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum."