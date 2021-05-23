Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4323.69

Meslek Adı : Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İSG ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; uçuş işletme el kitabı gereğince kargo uçağının belirtilen kurallara göre yükleme ve boşaltma işlemlerini planlayan ve koordine eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset) mesleği için “8151.55” kod olarak kullanılır iken Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7115.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) Meslek Kodu “4323.69” olarak belirlenmiştir.

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