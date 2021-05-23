Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 4323.69
Meslek Adı : Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İSG ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; uçuş işletme el kitabı gereğince kargo uçağının belirtilen kurallara göre yükleme ve boşaltma işlemlerini planlayan ve koordine eden kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset) mesleği için “8151.55” kod olarak kullanılır iken Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7115.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) Meslek Kodu “4323.69” olarak belirlenmiştir.