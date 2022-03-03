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  3. Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske takma ve HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Bunun üzerinde uçak seyahati yapmak isteyen vatandaşlar da uçak seyahatlerinde PCR testi uygulamasının devam edip etmediğini merak etmeye başladılar. Peki Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Koronavirüs salgını sürecindeki son durum ve ilerleyen dönemde alınacak kararların masaya yatırıldığı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakanı Fahrettin Koca toplantıda alınan kararları açıkladı. Buna göre açık alanlarda maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası uçak seyahatlerinde istenen PCR testi zorunluluğunun olup olmadığı araştırılıyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında "Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor.  

Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

UÇAKLARDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI 2022? UÇUŞLARDA PCR TESTİ UYGULAMASI KALKTI MI, KALDIRILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğunun olup olmadığı hakkında açıklamada bulunmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testinin istenmeyeceğini belirtti. Bu doğrultuda uçuşlarda PCR testinin istenmesi beklenmiyor. Ancak bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığının yayımlayacağı genelgeyle tüm sorular cevap bulacak.

Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları şu cümlelerle açıkladı:

"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir."

Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Bakan Koca maske takma zorunluluğunun uçak, otobüs seyahatlerinin yanı sıra kapalı alanlarda süreceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında, kapalı alan olup mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı ama maskeyi artık nerede gerekiyorsa gerekli olan ortamda, özellikle de büyüklerimizi, riskli olanları korumak anlamında yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. 2021'de yaygın maske kullanımıyla influenza ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarını Türkiye'de neredeyse görmedik. Yani maskenin faydasını gördük. Dolayısıyla pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, Kovid veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, belirtisi olan vatandaşımız, bir başkasına bulaştırma potansiyeli olduğu için, bir başkasına bulaştırmamak için normal hayatımızda da artık maskenin takılması gerektiğini biliyoruz. Bu artık kişisel bir sorumluluk haline gelen bir durum. Bunu böyle kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim."

Uçaklarda PCR testi zorunluluğu var mı 2022? Uçuşlarda PCR testi uygulaması kalktı mı, kaldırıldı mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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