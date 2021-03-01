Uçakta bomba ihbarı! THY'den flaş açıklama

İstanbul Havalimanı'na iniş Oslo-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında, bomba ihbarı üzerine arama yapıldı.

Arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşu için bomba ihbarında bulunulduğunu belirten Üstün, yaptığı açıklamada uçağın İstanbul Havalimanı'na indikten sonra yolcuların tahliye edildiğini ve polis ekiplerinin incelemeleri sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

THY Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."