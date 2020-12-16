Uçakta kabin bagajı yasak mı? Alınıyor mu? | Kabin bagajı Korona

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve ülkelerin eğitimden ulaşıma, gıdadan turizme kadar bütün sektörlerini olumsuz etkileyerek ekonomilerin çökme noktasına gelmesine sebebiyet veren yeni tip koronavirüs salgınının etkileri devam ediyor. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi çeşitli sektörleri etkileyen salgın kapsamında pozitif vaka sayıları 30 bin sınırını aştı.

KABİN BAGAJI KORONA

Hava yoluyla başkasına geçebilen Kovid - 19 virüsünde bulaş riskinin önüne geçmek için en etkili yöntem teması en aza indirgemek ve kişilerle sosyal mesafeyi korumak olarak biliniyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlama kararlarına imza atıldı. Hafta içi 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı, hafta sonları tam kapanma, restoran, kafe ve lokantalarda sadece gel - al ve paket servis gibi önlemlerin yanı sıra uçaklarda kabin bagajı uygulamasına da bir süre önce yasak getirilmişti. Bugün Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile konuya açıklık getirdi.

UÇAKTA KABİN BAGAJI YASAK MI? KABİN BAGAJI ALINIYOR MU?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir yasak olan kabin bagajı, 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren tekrar faaliyete geçiyor. Bu kapsamda 17 Aralık PErşembe ve sonrasında uçakla yolculuk yapacak kişiler, kabin bagajı olarak bilinen ve kilo sınırı firmadan firmaya çeşitlilik göstermekle birlikte 6 - 8 kilo arasında değişen el valizlerini yolculukları boyunca yanlarında taşıyabilecekler. THY Genel Müdürü Ekşi paylaşımında, "Kabin bagaj Bagaj teslim yeri uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kabin bagaj ? uygulamamız normale dönüyor!



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.



Hayırlı olsun. ??? — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 15, 2020

KABİN BAGAJI NEDİR?

Kabin Bagajı (El Bagajı) Yolcunun kendi denetim ve sorumlulukları altında olan, yolcu kabininde ücretsiz taşınan, 55x40x23 cm ebatlarında ve 8 kg ağırlığında olan bagajlardır.

Kişisel Eşya ise yolcunun kendi sorumluluğunda olan ve yolcu kabininde ücretsiz taşınan eşyadır. Kabin bagajı ve serbest bagaj hakkından ayrı değerlendirilir.

El bagajı ya da kabin bagajı, belirli kurallar çerçevesinde olmak üzere yolcuların uçakta yanına alabildiği eşyaların bütününü kapsar. El çantası, dizüstü bilgisayar çantası vb. eşyalarınızı, kontrol noktalarından geçirmek kaydı ile uçağın içine alabilir, dilerseniz kabin içerisinde bulunan dolaplara yerleştirebilirsiniz.

Uçak bileti ile birlikte gelen kabin bagajı hakkınız, paketlere göre değişiklik göstermektedir. Süper Eko Paket ile uçacak yolcularımızın, toplam ağırlığı 8 kiloyu geçmeyen, 55 cm x 40 cm x 20 cm hacminde el bagajı ile beraber küçük bir el çantası taşıma hakkı vardır. Business Flex paketi için kabin bagajı hakkı, 12 kg ve 55 cm x 40 cm x 20 cm’dir. Bagaj hakkını aşan her durumda, 0-20 kg ek bagaj ücreti uygulanmaktadır. 20 kg’yi geçen ekstra bagajlar için bagaj taşıma ücret tarifesine göre hareket edilir.

Dış hatlara seyahat eden yolcular, uçuşa kabul sırasında belirli ağırlık, boyut ve adet sınırının aşılması durumunda, her parça için ayrıca belirli bir miktar bagaj ücreti öder. Ek bagaj hakkı ile ilgili tüm detaylara ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz.

Uçak bileti alırken kabin bagajı olarak neleri yanınıza alıp alamayacağınızı bilmeniz gerekir. Uçuş güvenliği gereği, uçuş sırasında problemlere neden olabilecek ve taşınması yasak eşyalar hakkında müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

HANGİ EŞYALAR EL BAGAJINDA TAŞINMAZ?

Kabin bagajı, sıvı içerikli eşyalar için sınırlı kullanım izni verir. Çok sayıda kozmetik ürünü ya da sıvı haldeki gıda ürünleri, kabin bagajına alınmayabilir. Duty Free mağazalarından alışveriş yaparken ek bagaj hakkınız yoksa bu bilgiyi hatırlamanızı tavsiye ederiz. Kabin bagajı içine alabileceğiniz kozmetik ürünleri, 100 ml’yi geçemez. Sıvı haldeki bebek maması gibi temel ihtiyaç ürünleri, kilitli poşetle kabin bagajı olarak taşınabilir.

Uçak içine hiçbir şekilde yanıcı, kesici, delici, ezici eşyalar ve zarar verici olarak tanımlanabilecek eşyalar sokulmaz. Matkap vb. eşyalarınızı, kayıtlı bagaj yöntemi ile taşımanız gerekmektedir.

Kabin bagajında orijinal ambalajsız, reçetesiz ya da doktor raporsuz ilaçlar taşınmaz.

Bagajlarınızı hazırlarken hava yolları kurallarını göz önünde bulundurmanız, güvenlik kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlar. Seyahat edeceğiniz noktaya zamanında ve konforlu bir şekilde ulaşmanız için check-in kuralları ile beraber el bagajı kurallarına tamamen uymanız gerekmektedir.