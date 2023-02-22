Uche Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uche Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uche Collins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uche Collins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uche Collins {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uche Collins Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Uche Collins'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uche Collins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uche Collins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uche Collins şuan Akwa United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.