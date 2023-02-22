Uche Ezeala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uche Ezeala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uche Ezeala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uche Ezeala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uche Ezeala 6 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uche Ezeala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uche Ezeala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Uche Ezeala'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uche Ezeala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uche Ezeala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Ekim 2022 yılında Niger Tornad.

Uche Ezeala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uche Ezeala şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.