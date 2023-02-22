Uche Odeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uche Odeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uche Odeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uche Odeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uche Odeh 16 Ocak 1999 tarihinde Ogbaru şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Uchenna Odeh Francis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uche Odeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uche Odeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 17 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Uche Odeh'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uche Odeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uche Odeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
17 Nisan 2021 yılında Wikki Tourists
Uche Odeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uche Odeh şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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