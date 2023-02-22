Uche Okafor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uche Okafor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uche Okafor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uche Okafor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uche Okafor 10 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uche Okafor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Uche Okafor'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uche Okafor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uche Okafor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
1 Mayıs 2022 yılında Akwa United
Uche Okafor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uche Okafor şuan Akwa United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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