Uche Onwuansanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uche Onwuansanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uche Onwuansanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uche Onwuansanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uche Onwuansanya 28 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uche Onwuansanya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Level Global Recruiting yapmaktadır. Uche Onwuansanya, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Uche Onwuansanya'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uche Onwuansanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uche Onwuansanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Kwara United
1 Temmuz 2019 yılında Plateau United
1 Eylül 2021 yılında Rivers United
1 Kasım 2022 yılında Plateau United
Uche Onwuansanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uche Onwuansanya şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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