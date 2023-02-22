Uchenna Akoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uchenna Akoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uchenna Akoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uchenna Akoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uchenna Akoma {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uchenna Akoma Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Uchenna Akoma'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uchenna Akoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uchenna Akoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uchenna Akoma şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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